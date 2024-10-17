Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Son zamanlarda hiçbir şeyin cesaretinizi kıramayacağı yönündeki düşünceleriniz günün ilerleyen saatlerinde sizi durduracak etkilerin gündeme gelmesine sebep olabilir. Hayat denge üzerinedir, çok yüksekten uçuyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Peş peşe iki deprem!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!