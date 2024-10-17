Günlük Burç Yorumları: 18 Ekim Cuma Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ekim 2024 - 16:01

Güncelleme: 17 Ekim 2024 - 16:01

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Son zamanlarda hiçbir şeyin cesaretinizi kıramayacağı yönündeki düşünceleriniz günün ilerleyen saatlerinde sizi durduracak etkilerin gündeme gelmesine sebep olabilir. Hayat denge üzerinedir, çok yüksekten uçuyorsunuz.