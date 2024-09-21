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Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Eylül Pazar Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 21 Eylül 2024 - 16:05

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu  günlük yorumu:

Bugün istediğiniz gibi takdir görememek, onay alamamak özgüveninizi zedeleyebilir, kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Aşırı yemek yemekten kaçının. Maddi konularda önünüzü görmediğiniz konulara dalmayın. Çocuklarla vakit geçirmek bugün iyi gelebilir.



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