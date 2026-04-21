Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün dış dünyanın ışıltısından biraz uzaklaşıp kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Ay'ın 12. evinizdeki seyri, ruhsal bir arınma döneminde olduğunuzu işaret ediyor. Rüyalarınız çok canlı olabilir ve bilinçaltınızdan gelen mesajlar size rehberlik edebilir. Yalnız kalmak, meditasyon yapmak veya yardım kuruluşlarıyla ilgilenmek enerjinizi dengeleyecektir. Sessizliğin içindeki gücü keşfedeceğiniz bir gün.

Kariyer:

İş hayatında bugün vitrin önünde olmak yerine mutfakta kalmak, planlarınızı gizli tutmak size avantaj sağlayacaktır. Arkadan dönen bazı olayları veya fırsatları sezgileriniz sayesinde fark edebilirsiniz. Büyük adımlar atmak yerine, mevcut durumunuzu korumak ve zihinsel hazırlık yapmak için bugünü kullanın. Maddi konularda ise kimseye borç vermemeniz veya riskli yatırımlardan kaçınmanız gereken bir süreç.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün kelimelere dökülemeyen derin bir bağ arayışı içindesiniz. Partnerinizle sessizce vakit geçirmek, birlikte film izlemek veya sadece varlığınızı hissetmek size yetecektir. Bekar Aslanlar için geçmişten gelen birinin aniden hatırlanması veya platonik bir hissin derinleşmesi söz konusu olabilir. Kalbinizi yeniye açmadan önce eskinin tozlarını temizliyorsunuz.