Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Ay'ın haritanızın en tepe noktasına ulaşmasıyla, odağınız tamamen kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz üzerine yoğunlaşıyor. Bugün insanların sizi nasıl gördüğü ve bıraktığınız intiba sizin için önemli olacak. Aile büyüklerinizle ilgili konular veya ev ve iş arasındaki dengeyi kurma çabanız günün temposunu belirleyebilir. Sorumluluklarınızı şefkatle ama ciddiyetle yerine getireceksiniz.

Kariyer:

İş hayatınızda terfi, yeni bir görev veya önemli bir projenin onayı gibi konular gündeme gelebilir. Üstlerinizle olan ilişkilerinizde daha nazik ama kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. Profesyonel anlamda kendinizi "ait hissettiğiniz" yere ulaşmak için adımlar atıyorsunuz. Kadın figürlerinden veya anne tarafınızdan gelecek bir kariyer desteği söz konusu olabilir. Başarınızın temelinde duygusal zekanız yatıyor.

İlişkiler:

Kariyer odaklı olmanız, partnerinizin kendisini biraz ihmal edilmiş hissetmesine neden olabilir. Ancak akşam saatlerinde evinizde yaratacağınız o huzurlu atmosfer aradaki mesafeyi kapatacaktır. İlişkinizin geleceği hakkında ciddi ve güven temelli kararlar alabilirsiniz. Bekar Teraziler için iş ortamında veya resmi bir kurumda tanışacakları, olgun ve korumacı tavırlarıyla dikkat çeken biriyle bir etkileşim doğabilir.