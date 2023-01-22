Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlığınızla alakalı konular gündeme gelebilir. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz sağlığınıza artık özen göstermelisiniz. Arkadaş çevrenizle zaman geçirmek, eğlenceli ortamlara katılmak bugün çok iyi gelecektir. Ruhunuzun ve fiziksel sağlığınızın iyileşmesi için yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz aktiviteler planlayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- 3 geçiş senaryosu
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava
- Seçim tarihi çıkışı
- Erdoğan'dan AKP'lilere azar!