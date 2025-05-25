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Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
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Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

25.05.2025 17:00:00
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Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu: Bugün kendi değerinizi sorguladığınız ve ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir gün olabilir. Duygusal boşluğunuz iştahınıza yansıyabilir. Aşırı yemek yemekten kaçının. Maddi konularda önünüzü görmediğiniz konulara dalmayın. Çocuklarla vakit geçirmek iyi hissettirebilir.

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Bugün kendi değerinizi sorguladığınız ve ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir gün olabilir. Duygusal boşluğunuz iştahınıza yansıyabilir. Aşırı yemek yemekten kaçının. Maddi konularda önünüzü görmediğiniz konulara dalmayın. Çocuklarla vakit geçirmek iyi hissettirebilir.