Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Pazar Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 18:33

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 18:33

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Bugün istediğiniz gibi takdir görememek, onay alamamak özgüveninizi zedeleyebilir, kendi değerinizi sorgulayabilirsiniz. Şeker, tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir. Aşırı yemek yemekten kaçının. Maddi konularda önünüzü görmediğiniz konulara dalmayın. Çocuklarla vakit geçirmek bugün iyi geleblir.