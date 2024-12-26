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Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 27 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 26 Aralık 2024 - 15:54

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Abartılı istek ve harcamalarınıza bir sınır getirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım atmayın. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı olun.


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