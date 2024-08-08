Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Ekonomik anlamda geleceğinizi garanti altına almak adına yeni anlaşmalar yapabileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Hırs yapmayın, hedeflerinize daha sakin ve sağlam adımlarla ilerlemelisiniz. İnancınızı kaybetmeyin. Her şeyin bir zamanı var.
En Çok Okunan Haberler
-
- 4 Yargıtay üyesi istifa etti...
- 'Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması kabul edilemez'
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- TikTok'taki 'Atatürk' akımı tartışma yarattı: 'Hakaret'
- Depremzedenin cenazesi bulundu!
- Türkiye buna layık değil!
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- ‘Şükür için Anıtkabir’i seçiyorlar’
- Koruma altına alındı!