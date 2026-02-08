Astrolojide romantizm dalgası: 10 Şubat Venüs Balık Burcunda ve burçlara etkileri

Astrolojide aşkı, ilişkileri, değerleri ve estetik anlayışını temsil eden Venüs, 10 Şubat itibarıyla Balık burcuna geçiyor. Venüs’ün Balık burcundaki yolculuğu, mantığın geri planda kaldığı; empati, fedakârlık ve koşulsuz sevginin öne çıktığı bir dönemi işaret eder. Hayallerin büyüdüğü, duyguların yoğunlaştığı bu süreçte ilişkiler daha romantik ama aynı zamanda daha kırılgan olabilir. İşte, 10 Şubat Venüs Balık burcunda geçişinin burçlara etkileri...

VENÜS BALIK BURCUNDAYKEN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu

Venüs Balık transiti Koç burcu için içe dönüşü artırıyor. Bastırılan duygular, gizli aşklar ya da kapanmamış ilişki defterleri gündeme gelebilir. Kalbini dinleme ihtiyacı artıyor.

Boğa Burcu

Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkileri romantik bir boyut kazanıyor. Boğa burcu için bu dönem, dostluktan aşka dönüşebilecek bağlara işaret edebilir. Hayaller ve gelecek planları öne çıkıyor.

İkizler Burcu

Kariyer ve toplumsal imaj alanında duygusal kararlar gündeme geliyor. İkizler burcu, iş hayatında ilişkileri daha fazla önemseyebilir. Mantıkla değil, hislerle hareket etme eğilimi artıyor.

Yengeç Burcu

Venüs Balık geçişi Yengeç burcunu destekliyor. Eğitim, seyahat ve hayat görüşü alanında romantik gelişmeler yaşanabilir. Aşka bakış açın yumuşuyor, umutlar artıyor.

Aslan Burcu

Duygusal bağlar derinleşiyor. Maddi-manevi paylaşımlar, güven ve bağlılık konuları ön plana çıkıyor. Aslan burcu için bu dönem, ilişkilerde daha fazla empati gerektiriyor.

Başak Burcu

İkili ilişkiler ve ortaklıklar Balık enerjisiyle hassaslaşıyor. Başak burcu için idealize etme eğilimi artabilir. Hayal kırıklığı yaşamamak adına sınırları korumak önemli.

Terazi Burcu

Günlük yaşam ve iş ortamında duygusal hassasiyet yükseliyor. Terazi burcu, başkalarının ihtiyaçlarını kendi önüne koyabilir. Fedakârlık teması belirginleşiyor.

Akrep Burcu

Aşk, romantizm ve yaratıcılık alanında oldukça güçlü bir etki söz konusu. Akrep burcu için Venüs Balık dönemi, kalpten gelen bağlar ve yoğun duygular anlamına geliyor.

Yay Burcu

Aile ve ev konuları duygusal bir zemine oturuyor. Geçmiş ilişkiler, eski duygular ya da aile içi hassasiyetler gündeme gelebilir. İçsel huzur arayışı artıyor.

Oğlak Burcu

İletişim tarzı yumuşuyor. Oğlak burcu bu dönemde duygularını daha açık ifade edebilir. Yakın çevreyle ilişkiler romantik ve anlayışlı bir hâl alıyor.

Kova Burcu

Maddi konular ve öz değer algısı ön planda. Venüs Balık burcu, Kova burcunun kendine verdiği değeri sorgulamasına neden olabilir. Duygusal harcamalar artabilir.

Balık Burcu

Venüs’ün kendi burcuna geçişi Balık burcu için oldukça etkili. Çekicilik, romantizm ve duygusal farkındalık yükseliyor. Aşk hayatında yeni başlangıçlar mümkün.