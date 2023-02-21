Ayarı olmayan 3 burç! Onlarla evlenirken iki kez düşünün. Çok tutarsızlar

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:51

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:51

Bazı burçlar gerçekten çok tutarsız oluyor. Tutarsız burçlar yapılan araştırmayla ortaya çıktı. Bu burçların gerçekten ayarı yok. Araştırmacılara göre ''İkizler, Yay, Balık'' gibi burçlar ayarı olmayan burçlar arasında yer alıyor.

BALIK BURCU

Melankonik dünyada ölen balık burçları gerçek hayata karışında her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Duygusal kimlikleri nedeniyle Balıklar gerçekten sürekli değişime uğrayailir. Balıklar son derece sinsidir. İçlerindeki o karanlık tarafı uzun süre sizden gizler ancak kavga sırasında ya da bir iş sırasında gerçek yüzlerini gösterirler. Balık burçları özellikle gün içinde duygusal olarak asla birbirine uygun davranışlar sergilemez. Uzaktan baktığınızda bir derdi olduğunu düşündüğünüz balık bir saniye sonra kahkahalar atar. Balık burcuyla evlenirken veya yola çıkarken iki kez düşünmelisiniz.

İKİZLER BURCU

Ayarsızlıkta liste başı ama işte balık burçlarının duygu değişimi onlarınkini geçer. Ayarsız ikizler burcu sevgide sınır tanımaz. İkizlerin bir dediği bir dediğini tutmaz. Şıpsevdi olan İkizler aldatma konusunda da ustadır. Kime aşık olduğu belli değil. Hayattan ne istediği ele hiç belli değil. Gözüne kestirdiği her şeye bodoslama atlar. İkizler burcunun davranışları özellikle en rahatsız edici yönleridir. Hiç alakaları olmadıkları her lafa sohbete girmeye çalışan ikizler burcu insanı gerçekten çileden çıkarma konusunda çok ustadır.





YAY BURCU

Ne zaman gerileceği ya da ne zaman gevşeyeceği hiç belli değil. Yay bir anda parlayabilir. Beş dakika önce sizinle kavgaya tutuşan Yay beş dakika sonra ise size sırnaşabilir. Yay burçları aşırı korkunç duyusal düzeye sahipler. Uzun süre kızmadıkları bir olay karşısında aşırı tepki verirler. Hele ki sohbet sırasında tam bir ayarsızdırlar. Olup olmayan yerlerde çeneleri düşer. Yay burcuyla yola çıkarken veya evlenirken dikkat edin. Yay gerçekten hayatınızı tam bir kabusa çevirebilir.