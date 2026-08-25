Ayrılığı en zor atlatan 5 burç: Eski sevgililerini unutamıyorlar

Bir ilişkinin sona ermesi, beraberinde özlem, alışkanlıkların değişmesi ve geçmişi geride bırakma sürecini getiriyor. Bazı kişiler ayrılığın ardından kısa sürede toparlanırken, bazıları eski sevgilisini uzun süre düşünmeye devam edebiliyor. Astrolojide ise duygusal bağları güçlü, geçmişe önem veren ve ilişkilerde derin bağ kuran burçların ayrılıkları daha zor atlattığına inanılıyor. İşte eski sevgiliyi unutmakta zorlanan ve ayrılık sonrasında geçmişe dönüp bakabilen 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal yapısı ve güçlü hafızasıyla biliniyor. Bir ilişki sırasında yaşadığı güzel anıları kolay kolay unutamayan Yengeç, ayrılığın ardından geçmişe sık sık dönebiliyor. Eski sevgilisiyle yaşadığı anıları hatırlaması, ayrılık sürecini uzatabiliyor.

Yengeç için bir ilişki yalnızca romantik birliktelikten ibaret olmayabiliyor. Kişiye ve birlikte oluşturulan düzene bağlanması, ayrılığın ardından alışma sürecini zorlaştırabiliyor.

2. BALIK BURCU

Balık burçları romantik ve hayalperest yapılarıyla öne çıkıyor. İlişkilerinde partnerlerini idealize etmeye yatkın olabildikleri için ayrılığın ardından güzel anıları ön plana çıkarabiliyorlar.

Bazen biten ilişkinin gerçekte nasıl olduğundan çok, zihninde yarattığı hali özleyebiliyor. Bu nedenle eski sevgiliyi unutması ve yeni bir sayfa açması zaman alabiliyor.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu, ilişkilerinde güven ve istikrar arıyor. Bir kişiye alıştığında onun hayatındaki yerini değiştirmek kolay olmayabiliyor. Ayrılık yalnızca sevdiği kişiden uzaklaşmak değil, aynı zamanda alıştığı düzenin bozulması anlamına gelebiliyor.

Bu nedenle Boğa burçlarının ayrılığın ardından eski sevgiliyi ve birlikte oluşturdukları rutini uzun süre özleyebileceği düşünülüyor.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu ilişkilerde yoğun duygular yaşayabiliyor. Birine gerçekten bağlandığında ilişkiyi yüzeysel bir şekilde yaşamaktan ziyade derin bir bağ kurmayı tercih ediyor.

Ayrılık sonrasında yaşananları tekrar tekrar düşünmesi mümkün olabiliyor. Özellikle ilişkinin neden bittiğini tam olarak anlamlandıramadıysa geçmişi zihninde uzun süre taşıyabiliyor.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkilerde uyuma ve ortaklığa önem veriyor. Uzun süre devam eden bir ilişkinin ardından yalnız kalmaya alışması kolay olmayabiliyor. Özellikle birlikte geçirilen zaman, ortak planlar ve günlük rutinler ayrılık sonrasında eksiklik hissi yaratabiliyor.

Terazi, eski sevgilisini unutmakta zorlanırken zaman zaman “Acaba yeniden olabilir mi?” düşüncesine de kapılabiliyor.