Ayrılıkları en zor atlatan 5 burç: Bu burçlar geçmişin izlerini kolay kolay silemiyor...

Ayrılık herkes için zor olsa da bazı burçlar bu süreci çok daha ağır yaşar. Duygusal bağlılıkları, sadakat anlayışları ve geçmişi bırakma hızları onları uzun bir iyileşme sürecine sürükler. Peki, geçmişin izlerini kolay kolay silemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, ayrılıkları en zor atlatan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç, ilişkiye derin duygularla bağlanır. Sevdiklerine yuva gözüyle baktığı için ayrılık bir “kaybetme” hissi yaratır. Anılarından kopamadığı için iyileşme süreci uzun ve yorucu olur. Duygusal hafızası çok güçlüdür.

2. BALIK BURCU

Balık burcu aşkı idealize eder. Ayrılık olduğunda sadece kişiyi değil, kurduğu hayalleri de kaybetmiş gibi hisseder. İçsel dünyasında uzun süre dalgalanan duygular nedeniyle toparlanması zaman alır.

3. AKREP BURCU

Akrepler ilişkiye kolay güvenmez, güvenince de derinden bağlanır. Ayrılık olduğunda ihanet gibi hissedebilir. Yoğun duyguları ve geçmişi analiz etme eğilimleri yüzünden uzun süre unutamaz.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu ayrılığı mantığıyla çözmeye çalışırken kendini yıpratır. “Nerede hata yaptım?” sorusu zihnini sürekli meşgul eder. Sürekli analiz etme isteği, sürecin uzamasına neden olur.

5. TERAZİ BURCU

Terazi ilişkiyi hayatının dengesinin merkezine koyar. Ayrılık yaşandığında bu denge bozulur. Sevgiye ve paylaşıma alışkın olduğu için eski düzenine dönmekte güçlük çeker.