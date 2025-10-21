Babasını gizliden gizliye çok seven 3 burç: Bu burçlar belli etmese de babasına çok bağlı

Astrolojide aile bağları her burçta farklı biçimlerde kendini gösterir. Kimileri sevgisini sözcüklerle ifade ederken, kimileri ise sessizce ama derinden sever. Babasına olan sevgisini dışa vuramayan ama kalbinde büyük bir yer ayıran burçlar da tam olarak bu ikinci gruptadır. İşte, babalarını gizliden gizliye çok seven 3 burç...

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu genellikle duygularını belli etmeyen, mesafeli bir yapıya sahiptir. Ancak bu mesafeli duruş, babasına olan sevgisini azaltmaz tam tersine, onu örnek alır ve hayranlığını davranışlarıyla gösterir. Oğlak erkeği ya da kadını, babasının emeğine ve disiplinine büyük saygı duyar. Bunu söylemek yerine, onun gibi güçlü ve kararlı biri olarak yaşamaya çalışır.

AKREP BURCU

Akrep burcu insanı derin duygularla yaşar ama kolay kolay kimseye açılmaz. Babasına olan sevgisini, takdirini veya özlemini bile genellikle gizler. Ancak babasına yapılan bir eleştiri ya da haksızlık karşısında hemen savunmaya geçer. Onun için baba figürü, hem güvenin hem de duygusal dayanıklılığın sembolüdür.

BAŞAK BURCU

Başak burcu duygularını kelimelere dökmekte zorlanır ama davranışlarıyla sevgisini belli eder. Babasının yükünü hafifletmeye çalışmak, ona destek olmak ya da gururlandırmak ister. Bu burcun insanı, “söylemeden sevmek” tanımının karşılığı gibidir. Başak için babasının takdirini kazanmak, hayatta en kıymetli motivasyon kaynaklarından biridir.