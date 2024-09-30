Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ekim Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygularınızı ikinci plana atmanız ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerinizde yaşadığınız hayal kırıklığını engellemek için insanları gözünüzde fazla yüceltme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
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