Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Üzerinizdeki negatif enerjiyi attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İhmal ettiğiniz birçok konuda harekete geçebilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı konuları bir bilene danışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- 'Biz hazırız'
- Z kuşağının yarısı çifte hayat sürdürüyor
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı