Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Mayıs Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.
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