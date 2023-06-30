Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Kariyer hayatınızda üstlerinizle bazı tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Kibirli ve fikirlerinden vazgeçmeyen kişilerden biraz uzak durmalısınız. Kabullenmek veya gitmek arasında bir karar aşamasında olabilirsiniz. Kararlarınızı biraz ertelemelisiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Bayram onlara zehir oldu!
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- TELE1’in akıbeti ne olacak?
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'