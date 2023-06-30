Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 30 Haziran 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızda üstlerinizle bazı tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Kibirli ve fikirlerinden vazgeçmeyen kişilerden biraz uzak durmalısınız. Kabullenmek veya gitmek arasında bir karar aşamasında olabilirsiniz. Kararlarınızı biraz ertelemelisiniz.