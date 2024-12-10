Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Üzerinizdeki negatif enerjiyi attığınız bir gün sevgili balıklar. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasınız. İhmal ettiğiniz birçok konuda harekete geçebilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı konuları bir bilene danışın.
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