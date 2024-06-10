Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Haziran Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
İş hayatınızla alakalı gizli saklı konuların canınızı sıkabileceği bir gün. Sorunları yok saymayın. Sağduyulu bir şekilde üzerine gidin. Üzülüp durmayı bırakıp gerçekçi çözümlerle sıkıntıların üstesinden gelebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama