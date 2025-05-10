Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Mayıs 2025 - 16:06

Güncelleme: 10 Mayıs 2025 - 16:06

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, parasal anlamda yakınlarınızdan destek görebileceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilir, şifa çalışmalarına katılabilirsiniz. Bu aralar haberci rüyalar görebilirsiniz, rüyalarınızı not alıp kendi psikolojiniz hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.



