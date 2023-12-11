Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Aralık 2023 - 19:51

Güncelleme: 11 Aralık 2023 - 19:51

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Zihninizi biraz toparlamalı, daha planlı hareket etmelisiniz. Siz sorumluluklardan kaçtıkça işler daha fazla karışıyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Verilen her söze de inanmayın. Bugün atacağınız adımları iki kez düşünün, konuları doğru anladığınıza emin olun.



