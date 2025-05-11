Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Uzun bir zamandır devam eden kafa karışıklığınız bugün yerini biraz daha berraklığa bırakıyor. Hislerinizin son derece kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir. Aranızın bozuk olduğu kişiler varsa çözüm bulmak için tam zamanı.
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