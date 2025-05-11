Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mayıs 2025 - 16:25

Güncelleme: 11 Mayıs 2025 - 16:25

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Uzun bir zamandır devam eden kafa karışıklığınız bugün yerini biraz daha berraklığa bırakıyor. Hislerinizin son derece kuvvetli olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Birkaç gün boyunca gördüğünüz rüyalar çıkabilir. Aranızın bozuk olduğu kişiler varsa çözüm bulmak için tam zamanı.