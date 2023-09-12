Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Eylül Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararlı olun. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük te olsa bir adım atın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- İYİ Parti, Levent Gültekin için harekete geçti!