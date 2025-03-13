Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Mart 2025 - 15:59

Güncelleme: 13 Mart 2025 - 15:59

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, belirsizlikler ve zihinsel karışıklığınız önemli konularda adım atmanızı engelliyor. Daha planlı olmalısınız. Boşvermişliğiniz başarısız olduğunuz algısı yaratsa da harekete geçtiğinizde göreceksiniz ki en zor konuların bile üstesinden gelecek kadar yeteneklisiniz.