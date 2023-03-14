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Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Salı Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Salı Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:52

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Yaşça büyük kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, ego çatışmalarına girmeyin. Önemli görüşmelerinizi bir süre erteleyin. Birkaç gün sonra daha net kararlar alabileceksiniz.



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