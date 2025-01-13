Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Ocak 2025 - 16:31

Güncelleme: 13 Ocak 2025 - 16:31

Balık burcu ve yükselen balıklar burcu:

Sevgili balık, iş hayatınla ilgili kendini baskılamaktan vazgeçmelisin. Yetersizlik duygularını sana aktarmaya çalışan insanlardan acilen uzaklaş. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinle arayı iyi tutman ve kendinize güvenmen gereken bir gün.