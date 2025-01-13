Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balıklar burcu:
Sevgili balık, iş hayatınla ilgili kendini baskılamaktan vazgeçmelisin. Yetersizlik duygularını sana aktarmaya çalışan insanlardan acilen uzaklaş. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendinle arayı iyi tutman ve kendinize güvenmen gereken bir gün.
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