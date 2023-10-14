Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ekim Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Psikolojik ve fiziksel sağlığınız bugün gündemde olabilir sevgili balıklar. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. Parasal krizler, güven vermeyen insanlar canınızı sıkıyor. Göremediğiniz, anlamlandıramadığınız konular zihninizi yoruyor. Gizli saklı konulardan uzak durmaya çalışın.
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