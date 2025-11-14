Cumhuriyet Gazetesi Logo
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Pazar Balık Burcu Yorumu

14.11.2025 15:56:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Balık burcu ve yükselen Balık burcu

Bağlılık, paylaşımlar ve ortak finans konularında denge arayışın öne çıkıyor. Duygusal derinlik ile mantıklı duruş arasında orta yolu bulmak rahatlatıcı olabilir. İçsel dönüşüm süreçleri daha yumuşak akıyor.

 

 