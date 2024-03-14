Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar bugün yakın çevrenizle iletişim sorunlarına dikkat edin. Kandırılmalara, dolandırıcılıklara karşı gözünüzü açık tutun. Yanlış kararlar verme ihtimaliniz bugün yüksek, düşünerek hareket edin; kafanız çok karışık, sakin ilerleyin.
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