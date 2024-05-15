Günlük Burç Yorumları: 16 Mayıs Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mayıs 2024 - 16:38

Güncelleme: 15 Mayıs 2024 - 16:38

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Duygularınızla hareket etmemeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Zihinsel karışıklığınız bu şekilde rahatlayabilir. Olayları elinizden geldiğince mantık çerçevesinde değerlendirin. Gerçeklerden kaçmadan olanı olduğu gibi değerlendirin. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat!