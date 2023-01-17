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Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2023 Salı, 00:00
Günlük Burç Yorumları: 17 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu
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Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu: 

Bugün duygularınız çok hassas sevgili balıklar. Hissettiklerini dile dökemiyor, iç dünyanızı kimseye açamıyorsunuz. Anlaşılmamak en büyük sorununuz. Sağlığınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Parasal konularda destekleniyorsunuz. Şanslı olduğunuzu unutmayın. Bugün eğitim almak istediğiniz konular varsa yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.



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