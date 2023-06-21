Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, bugün yakın gördüğünüz kişiler tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir, kendinizi duygusal anlamda güvensiz hissedebilirsiniz. Gerçeklerden kaçan tarafınız size hayal kırıklığı yaşıyor. Olanı olduğu gibi görmeye çalışın.
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