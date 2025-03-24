Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, gözlerden uzak kalıp biraz kendi içine çekilme isteği bugün işlerine odaklanmanı zorlaştırabilir. Emeklerinle geleceğini inşa etme çaban eğer biraz kendine zaman ayırmazsan boş çıkabilir. Hem bedenen hem zihnen dinlenmelisin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Ebrar Karakurt'tan gündem olan 'İmamoğlu' paylaşımı
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!