Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mart 2025 - 16:17

Güncelleme: 28 Mart 2025 - 16:18

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Maddi konularda yeni kararlar alabileceğiniz ve ayağınızın yere sağlam bastığı bir gün. Adım atmak için bugün şanslı etkiler altındasınız. Bugünün enerjisini iyi değerlendirin. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular varsa bilenlere danışmanızda yarar var.