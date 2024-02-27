Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu:
Önünüzü göremediğiniz ve içsel sıkıntınızın artış gösterdiği günlerdesiniz sevgili balıklar. Biraz teslimiyet iyi gelecektir. Neden’leri sorgulayın, hatayı kendinizde arayın. İyi düşünün, radikal kararlar için uygun zamanlar değil.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- 'Gıda Dedektifi' yöneticisine gözaltı
- Canlı yayında 'mal varlığı' sorusuna yanıt
- Tolga Savacı kimdir?
- Şimdi de misafir vergisi çıktı!
- Erdoğan'dan A Haber muhabirine 'fırça'
- 10 AKP’liden 4’ü şeriat istiyor!
- 'İnadına kaybettirecekler...'
- Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu...
- Çanakkale'de korkutan deprem!