Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Şubat 2024 - 16:35

Güncelleme: 27 Şubat 2024 - 16:35

Balık burcu ve yükselen Balık burcu:

Önünüzü göremediğiniz ve içsel sıkıntınızın artış gösterdiği günlerdesiniz sevgili balıklar. Biraz teslimiyet iyi gelecektir. Neden’leri sorgulayın, hatayı kendinizde arayın. İyi düşünün, radikal kararlar için uygun zamanlar değil.