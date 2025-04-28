Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 15:59

Güncelleme: 28 Nisan 2025 - 15:59

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Problemleri boş vermek ve unutkanlık arasında savrulduğunuz o ince çizgide üzerini kapattığınız sorunlar artarak büyümeye devam ediyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız geri çekilmemelisiniz. Korkmadan üzerine gidin, çözebildiğinizi göreceksiniz.