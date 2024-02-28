Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilirsiniz. Hayatınızdaki dağılan enerjiyi toparlamak için uygulanabilir planlamalar yaptığınızda ve küçük de olsa eyleme geçtiğinizde daha huzurlu hissedeceksiniz.
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