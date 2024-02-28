Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:32

Güncelleme: 28 Şubat 2024 - 16:32

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balıklar, parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilirsiniz. Hayatınızdaki dağılan enerjiyi toparlamak için uygulanabilir planlamalar yaptığınızda ve küçük de olsa eyleme geçtiğinizde daha huzurlu hissedeceksiniz.