Günlük Burç Yorumları: 3 Ekim Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Ekim 2023 - 17:02

Güncelleme: 02 Ekim 2023 - 17:02

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Yakın çevreniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.