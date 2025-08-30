Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Pazar Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

30.08.2025 16:50:00
Astrolog Bilge Aslı
Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Bugün iş hayatınızla alakalı gerginlikler yaşayabileceğini bir gün. Sizden yaşça büyük insanlarla iletişiminize dikkat edin. Anlaşmaya varmak zor olabilir. Kendinize ve çevrenizdeki insanlara zaman tanıyın.