Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Sizden yaşça büyük kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, önemli görüşmelerinizi biraz ertelemenizde yarar var. İnsanları olduğu gibi kabul etmeli, gerçeklerden kaçmamalısınız.
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