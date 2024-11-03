Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Kasım 2024 - 16:01

Güncelleme: 03 Kasım 2024 - 16:01

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Kariyer hayatınızın gündemde olduğu bir gün sevgili balıklar. Sizden yaşça büyük kişilerle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz, önemli görüşmelerinizi biraz ertelemenizde yarar var. İnsanları olduğu gibi kabul etmeli, gerçeklerden kaçmamalısınız.