Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevdiğiniz insanla romantik bir gün geçireceğiniz gün bugün olabilir. Hayatınızda kimse yoksa sizi duygusal anlamda besleyecek yeni bir tanışma gerçekleşebilir. Kendinize şans verin. Hayatı bugün biraz akışına bırakın ve sadece anı yaşayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi açıklandı
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- Kılıçdaroğlu kurultay kararını duyurdu
- 'Trump’ın onayıyla tutuklandı...'
- Seçimlerde İmamoğlu'nu destekleyecekler mi?
- 3 gündür aranıyordu: Ağaca asılı halde ölü bulundu
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- 'Ankara ve İstanbul'da ofis kuracağız'
- Trabzon'da CHP standına saldırıda yeni gelişme!