Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2025 - 15:50

Güncelleme: 05 Ocak 2025 - 15:50

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Sevgili balık, üzerindeki ölü toprağını attığın bir gün. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasın. İçine attığın veya ihmal ettiğin konularda elini taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Sağlığınla alakalı ihmal ettiğin konuları bir bilene danışmalısın.