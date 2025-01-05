Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balık, üzerindeki ölü toprağını attığın bir gün. Harekete geçmek için bugün şanslı etkiler altındasın. İçine attığın veya ihmal ettiğin konularda elini taşın altına koyabilir, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Sağlığınla alakalı ihmal ettiğin konuları bir bilene danışmalısın.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Murat Övüç gözaltına alındı
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'