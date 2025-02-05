Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Şubat 2025 - 16:13

Güncelleme: 05 Şubat 2025 - 16:13

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Birkaç gündür iç dünyanızda yaşadığınız gerginlik bugün itibariyle biraz rahatlıyor. Daha sağlam adımlarla ve önünüzü görerek adım atacağınız günler geliyor. Hukuki konularda bir beklentiniz varsa lehinize sonuçlanabilir. Sakin kalmaya çalışın.