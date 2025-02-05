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Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Perşembe Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Şubat 2025 - 16:13

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Birkaç gündür iç dünyanızda yaşadığınız gerginlik bugün itibariyle biraz rahatlıyor. Daha sağlam adımlarla ve önünüzü görerek adım atacağınız günler geliyor. Hukuki konularda bir beklentiniz varsa lehinize sonuçlanabilir. Sakin kalmaya çalışın.


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