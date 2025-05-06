Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Duygularınızı ikinci plana atmanız ve mantıklı hareket etmeniz gereken bir gün sevgili balıklar. Kafa karışıklığınız bu şekilde son bulabilir. İlişkilerinizde yaşadığınız hayal kırıklığını engellemek için insanları gözünüzde fazla yüceltme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
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