Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 06 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.