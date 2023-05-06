Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, enerjiniz bugün çok düşük ve üzerinizde bir gerginlik var. Kendinizi toparlamanız gerekiyor. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Atacağınız adımları birkaç kez düşünün ve konuları doğru anladığınıza emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!
- Napoli'den transfere net yanıt!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'A Haber' çağrısı