Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Birkaç gündür iç dünyanızda yaşadığınız gerginlik bugün itibariyle biraz rahatlıyor. Daha sağlam adımlarla ve önünüzü görerek adım atacağınız günler geliyor. Hukuki konularda bir beklentiniz varsa lehinize sonuçlanabilir. Sakin kalmaya çalışın.
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