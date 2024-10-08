Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Ekim 2024 - 15:52

Güncelleme: 08 Ekim 2024 - 15:52

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Birkaç gündür iç dünyanızda yaşadığınız gerginlik bugün itibariyle biraz rahatlıyor. Daha sağlam adımlarla ve önünüzü görerek adım atacağınız günler geliyor. Hukuki konularda bir beklentiniz varsa lehinize sonuçlanabilir. Sakin kalmaya çalışın.