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Başa çıkılması zor 5 burç!

Bazı burçlarla anlaşabilmek diğerlerine göre daha zor olabilir. İşte başa çıkmanın en zor olduğu 5 burç!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 22:09
Başa çıkılması zor 5 burç!
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Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, geçinemeyeceğiniz bazı insanlar vardır. Bu insanlar gittikleri her yerde drama ve sorun yaratmayı sever. Sadece başa çıkılması zor değil, aynı zamanda oldukça sinir bozucu ve çileden çıkarıcı olabilirler. Ancak, doğruyu söylemek gerekirse, onları bu kadar zor yapan sadece o kişinin kişiliği değil, bazı özellikleridir. Bu nedenle, işte başa çıkılması oldukça zor olan ilk 5 burç...

AKREP BURCU

Eğer herhangi biri yollarına çıkarsa, buna tahammül edemez. Akrepler sert ve manipülatif insanlardır ve çıkarları olmadığı sürece hiçbir duruma uyum sağlamazlar. Asla uzlaşmazlar ve diğer insanlar için pek çok zorluğa neden olurlar. 

KOVA BURCU

Çok arkadaş canlısı ve uyumlu görünebilir ama aslında öyle değildir. Son derece hassas oldukları için onlarla birlikte olmak oldukça zordur. Hiç empati kuramadıkları için insanları sustururlar. İnsanlar bu burcun ne düşündüğünü asla bilemez ama yine de Kovalar herkesin akıllarından geçenleri bilmesini bekler.

BAŞAK BURCU

İnsanları kırıp dökecek kadar eleştirerek onlara karşı son derece sert olabilirler. Bencil oldukları ve hiç de yardımcı olmadıkları düşünülür. Birisi onlara açılmaya çalıştığında oldukça yargılayıcı olabilirler. Üstünlüğün damarlarında dolaştığını hissedebilmek için bir kişinin kendisini aşağı hissetmesine neden olurlar.

İKIZLER BURCU

Hiç ilgi görmedikleri bir zamanda ilgi çekmek için incinmiş ya da korkmuş gibi davranırlar. Dikkatlerini toplamak büyük bir iştir çünkü sürekli dikkatleri dağınıktır. Ancak, bu konuyu onlara açarsanız, İkizler bir an bile huzur içinde kalmanıza izin vermezler. Hayatınızı yürüyen bir felakete dönüştüreceklerdir.

KOÇ BURCU

Her zaman hemen içine atlayabilecekleri kavgalar, tartışmalar ve çatışmalar ararlar. Diğer insanları pek umursamazlar çünkü Koçlar kendilerini birinci öncelikleri olarak görürler. Sabırları yoktur ve hatalarını asla kabul etmezler. Suçu hemen başkalarının üzerine atarlar.


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