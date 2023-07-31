Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Temmuz 2023 - 17:02

Güncelleme: 31 Temmuz 2023 - 17:02

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Bugün sağlık sorunlarınızın tetiklendiği bir gün olabilir sevgili başaklar. Beklenmedik sağlık harcamaları enerjinizi düşürebilir.. Size iyi gelmeyen ne varsa hayatınızdan çıkartma cesaretini bugün kendinizde bulabilirsiniz. Değişimin zamanı geldi de geçiyor.