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Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 31 Temmuz 2023 - 17:02

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu: 

Bugün sağlık sorunlarınızın tetiklendiği bir gün olabilir sevgili başaklar. Beklenmedik sağlık harcamaları enerjinizi düşürebilir.. Size iyi gelmeyen ne varsa hayatınızdan çıkartma cesaretini bugün kendinizde bulabilirsiniz. Değişimin zamanı geldi de geçiyor.



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