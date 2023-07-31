Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarınızın tetiklendiği bir gün olabilir sevgili başaklar. Beklenmedik sağlık harcamaları enerjinizi düşürebilir.. Size iyi gelmeyen ne varsa hayatınızdan çıkartma cesaretini bugün kendinizde bulabilirsiniz. Değişimin zamanı geldi de geçiyor.
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